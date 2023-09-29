Ağrı'da düzenlenen 6. Geleneksel Bal Festivali başladı

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretilen geven balının tanıtımı için düzenlenen festivalde, Vali Mustafa Koç ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri konuşmalar yaptı. Türkiye'nin arıcılık sektöründeki önemi vurgulandı.

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretimi yapılan ve yörenin coğrafi işaretli "geven balı"nın tanıtımı için düzenlenen 6. Geleneksel Bal Festivali başladı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, kentin yüzölçümünün yarısının çayır ve meradan oluştuğunu söyledi.

Geven balının Ağrı'nın bir değeri olduğunu ve her zaman arıcıların yanında olduklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Kapalı yaylamız ve meramız yok ama sahip olduğumuz hayvansal varlığımız azalmış. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hep beraber hem tarımımızla hem de hayvancılığımızla ilimizin hak ettiği yeri alması için el birliğiyle çalışacağız. Belki arzuladığımız düzeyde arı kovan sayısına sahip değiliz ama ben geçmişte burada kaymakamlık yaptığımda genelde gezginci arıcılar dışarıdan geliyordu. Ağrı'mız doğal güzellikleri, yaylaları ve çiçekleri değerlendirmek için bu işe 'bismillah' demiş. Kovan başı üretimin fazla olması da arıcılık açısından ne kadar verimli yaylalarımız ve arazilerimizin olduğunu gösteriyor."

Türkiye aracılıkta dünyada ikinci sırada

Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse ise Türkiye'de 26 coğrafi işaretli bal olduğunu ve bunlardan birinin de Ağrı'nın "geven balı" olduğunu anlattı.

Dünyada Çin'den sonra arıcılığın en fazla Türkiye'de yapıldığını vurgulayan Köse, "2022 TÜİK verilerine baktığımız zaman 117 bin ton bal üretimiyle hem kovan sayısı hem de bal üretimiyle alakalı olarak dünya piyasasında önemli bir sıralamada bulunuyoruz. Bal üretimimizin yüzde 10'unu yurt dışına ihraç ediyoruz. Bakanlığımız uzun yıllardır arıcılığa destek veriyor ve vermeye devam ediyor. 2002 yılından bu yana arıcılık desteği adı altında 1 milyar lirayı aşkın bir destek sağlanmıştır. Geçen yıl itibarıyla sadece arıcılarımıza 225 milyon lira hibe desteği sağladık." diye konuştu.

Köse, Bakanlık olarak bundan sonraki hedeflerinin, 9 milyona yaklaşan kovan sayısını sabit tutup kovan başı ve diğer arı ürünlerinde verimi artıracak projelere destek vereceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da arıcılığın geliştirilmesi ve "geven balı" üretiminin artırılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi.

Vali Koç ve beraberindekiler, arı kostümü giyen çocukların gösterisinin ardından arıcıların stantlarını gezerek üretilen balları inceledi.