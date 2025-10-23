Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok

Bir adam, alışılmışın dışında bir yöntemle müzik dünyasına ilginç bir yenilik getirdi. Şahıs bir ağacın yaprağını dikkatlice dürüp rulo haline getirerek kendi zurnasını üretti.

AĞAÇ YAPRAĞINDAN "ZURNA" YAPTI

Geleneksel zurna yapımında kullanılan ahşap ve özel kamış yerine, sadece bir yaprak kullanarak oluşturduğu bu enstrümanla izleyenleri hayrete düşürdü. Adamın kendi yapımı olan bu "yaprak zurna"yı çalmaya başlamasıyla dikkatler sesin üzerindeydi. Yapraktan çıkan sesin kalitesi, gerçek zurnadan ayırt edilemeyecek kadar net ve doğruydu.