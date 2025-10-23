Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Bir adam, ağaç yaprağını dürüp rulo haline getirerek zurna yaptı. Adam daha sonra kendi yaptığı zurnayı çalarken, enstrümandan çıkan sesin gerçeğinden hiçbir farkının olmaması dikkat çekti.
- Bir kişi ağaç yaprağını dürerek zurna enstrümanı yaptı.
- Yapraktan yapılan zurna, geleneksel zurnadan ayırt edilemeyen bir ses üretti.
- Enstrüman, ahşap ve kamış yerine sadece yaprak kullanılarak oluşturuldu.
Bir adam, alışılmışın dışında bir yöntemle müzik dünyasına ilginç bir yenilik getirdi. Şahıs bir ağacın yaprağını dikkatlice dürüp rulo haline getirerek kendi zurnasını üretti.
AĞAÇ YAPRAĞINDAN "ZURNA" YAPTI
Geleneksel zurna yapımında kullanılan ahşap ve özel kamış yerine, sadece bir yaprak kullanarak oluşturduğu bu enstrümanla izleyenleri hayrete düşürdü. Adamın kendi yapımı olan bu "yaprak zurna"yı çalmaya başlamasıyla dikkatler sesin üzerindeydi. Yapraktan çıkan sesin kalitesi, gerçek zurnadan ayırt edilemeyecek kadar net ve doğruydu.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam