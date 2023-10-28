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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çatı yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı. Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.