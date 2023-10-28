Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çatı yangını
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı. Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Şirinevler Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Yaşam