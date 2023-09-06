Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan mevsimlik işçilere trafik eğitimi

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ilçede hizmet veren 82 mevsimlik işçi ve bu işçileri taşımakla görevli 6 servis şoförüne trafik eğitimi verildi.

İlçe jandarma ekipleri mevsimlik işçiler ve servis şoförlerine, emniyet kemeri takmanın önemi, kavşaklarda geçiş önceliği, seyir halinde cep telefonu kullanmanın olumsuz yönleri, araçlarda hız sınırları, yolcu taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar, yayaların trafikte dikkat etmesi gereken hususlar konularında eğitim verdi.

Eğitimler konusunda açıklamalarda bulunan Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici: "Verilen bu eğitimler ve trafik konusunda ilçemizde gerçekleştirdiğimiz diğer tüm faaliyetlerin ana amacı, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının arttırılması ve trafik kazalarının azaltılmasıdır. Sürücü ve yaya güvenliğini fazlasıyla önemsiyor, yayalarımızın ve sürücülerimizin kurallar konusunda duyarlı olmalarını arzu ediyoruz. Hem toplumsal düzen ve huzur açısından hem de kazaların önlenmesi adına bu gibi faaliyetler büyük önem arz ediyor. Bu sebeple eğitim faaliyetini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize ve eğitime katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR