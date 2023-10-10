Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencisi Kayboldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Anıl Sayın, sosyal medyada veda mektubu paylaştıktan sonra ortadan kayboldu. Yakınları tarafından jandarma ve emniyet ekiplerine haber verildi ve arama çalışmaları başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sosyal medyadan veda mektubu paylaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi bir anda ortadan kayboldu.

Olay, Sultandağı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan Anıl Sayın ilçe merkezinde yaşadığı evinden dün ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sayın'ın evde olmadığını fark eden yakınları, jandarma ve emniyet ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgede güvenlik güçleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan, Sayın'ın sosyal medyada veda mektubu bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR