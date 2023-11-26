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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Yaşam Haberleri
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, tıra arkadan çarptıktan sonra hafif ticari araçla çarpışıp şarampole girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tıra arkadan çarptıktan sonra savrulan otomobil karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışıp şarampole girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Çiçektepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GD 1336 plakalı otomobil sürücüsü M.K. henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce M.K. yönetimindeki 80 ACV 815 plakalı tıra arkadan çarptı, ardından karşı yönden gelen S.A. idaresindeki 07 GVH 83 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp şarampole girdi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. kamyonet sürücüsü S.A. ve yanındaki F.A. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çiçektepe Tragger Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Haberler

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