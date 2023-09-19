Afyonkarahisar'da tehlike arz eden telefon direği düzeltildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli köyünde, eve ve çatıya bitişik olarak yan yatan, tehlike arz eden telefon direği, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı haberinin ardından yetkililerce önlem alınarak düzeltildi.

Aşağı Piribeyli köyü Karşıyaka mahallesinde ikamet eden ve mağdur durumda olan İzzet Karagöz konu ile ilgili olarak, "Evimin duvarına bitişik olarak yan yatmış telefon direği; evime ve çatıya zarar verdi. Yağmur yağdığında; telefon direğinin çatıya verdiği hasarda, evimin içerisine su girmekte idi. Evimin duvarı ve çatısının sıvaları dökülmüştü. Kiremitleri de hasar görmüştü. 3 senedir sorunum çözülmemişti. Evimizde korku ve stres içinde yaşıyorduk. Bu mağduriyetim İhlas Haber Ajansı'nda Haber'>haber olarak yayınlandı ve bunun üzerine yetkililer Aşağı Piribeyli köyüne gelip mağduriyetimi gördüler ve sorunuma çözüm buldular. Telefon direğini 40 santim ileri aldılar ve sorunum çözüldü. İhlas Haber Ajansı; mağduriyetimle ilgilendiği ve haber yaptığı için çok teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR