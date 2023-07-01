Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, bordür taşlarına çarparak devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bordür taşlarına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
E.S. (49) idaresindeki 34 CON 768 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Sarıkavak köyü yakınlarında bordür taşlarına çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki C.S, E.S. ile E.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Yaşam