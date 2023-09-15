Afyonkarahisar'da öğrenci servis araçları denetlendi

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrenci servis araçları denetlendi.

Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde indirilmesi, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, okul servis araçlarının arkasında bulunan 'dur' levhasının çalışıp çalışmadığının kontrol edildiği denetimlerde eksik evrak ve kurallara uymayan servis şoförü sürücülerine cezai işlem uygulandı. Servisleri kullanan öğrencilere de uyarılarda bulunan ekipler, araçlara bindikleri esnada hemen emniyet kemerlerini takmalarını istedi. İniş ve binişlerde de dikkatli olmasında uyarılan öğrencilerden emniyet kemeri kullanan ve kurallara uyan öğrencilere de teşekkür edildi. Denetlemelere katılan Kaymakam Vekili Hakan Kara, denetimleri bir müddet izleyerek yetkililerden denetimler hakkında bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR