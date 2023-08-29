Afyonkarahisar'da Kamyonette Çıkan Yangın Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, kent merkezi Maliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 EZ 117 plakalı kamyonetten bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek yangına müdahale etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu. - AFYONKARAHİSAR