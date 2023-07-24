Afyonkarahisar'da Genç Baraj Göletinde Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç, hayatını kaybetti. Ozan Fişek (17) isimli genç, gölette kayboldu ve dalgıç ekipleri tarafından cesedi bulundu. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç, hayatını kaybetti.
Özburun beldesinde yaşayan Ozan Fişek (17) motosikletiyle Özburun Baraj Göletine gitti.
Serinlemek amacıyla gölete giren Fişek, bir süre sonra kayboldu.
Ailesinin Fişek'e ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.
Göletin kenarında Fişek'in motosikleti ile eşyalarının bulunması üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç ekibi sevk edildi.
Dalgıç ekibi, Fişek'in cesedini sudan çıkardı.
Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.