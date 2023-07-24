Afyonkarahisar'da Genç Baraj Göletinde Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç, hayatını kaybetti. Ozan Fişek (17) isimli genç, gölette kayboldu ve dalgıç ekipleri tarafından cesedi bulundu. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.