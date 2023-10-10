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Afşin ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Ekipler, Atatürk ve Elçibey Caddesi üzerindeki bazı iş yerlerinin yıkımını gerçekleştiriyor.