AFAD Görevlileri Depremzede Çiftin Nikah Şahidi Oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde konteyner kentte evlenen çiftin nikah şahitliğini AFAD görevlileri yaptı.

Depremin vurduğu Hatay'da ilk günden itibaren varlığını hissettiren AFAD, depremzede vatandaşların hayatlarına dokunuyor. Depremzede vatandaşlar üzerinde olumlu izlenimler bırakan fedakar AFAD personeli bu kez depremzede çiftin nikah şahidi oldu. Kırıkhan ilçesinde yaşayan Özge Sapmaz ve Ahmet Dönmez çiftinin nikah şahitliğini AFAD personelleri; Mustafa Şafak ve Fatma Usta yaptı. Nikah merasimine Kırıkhan AFAD Koordinatörü Adnan Gül de katıldı. - HATAY