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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde NATO Boru Hattı'nda patlama meydana geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremden sonra aktif olmayan NATO Boru Hattı'nda gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası güvenlik önlemleri alındı ve boru hattı tamir edildi. Olayda can ve mal kaybı olmazken çevrede maddi hasar oluştu.