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Adıyaman'da Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaşayan Ömer Taşatan (22), köy kırsalında yüksek gerilim hattı yakınlarında akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Taşatan'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yüksek gerilim hattına kapılan genç hayatını kaybetti.

Hüseyinli köyü Çağlayan mezrasında yaşayan Ömer Taşatan (22), köy kırsalında yüksek gerilim hattı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Taşatan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Meriç - Yaşam

Adıyaman Çağlayan Ömer Yaşam Haberler

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