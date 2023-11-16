Adıyaman'da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde bir vatandaş tarafından yaralı kızıl şahin fark edildi. Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından tedavi edilmek üzere alındı.

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi köyünde bir vatandaş tarafından yaralı kızıl şahin fark edildi. Tarlada bulduğu kızıl şahini alan vatandaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi.

Ekipler ihbar üzerine yaralı halde uçamayan kızıl şahini teslim alıp, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Şahinin tedavisi tamamlanınca doğa bırakılacak. - ADIYAMAN