Adıyaman'da yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar köyünde bulunan yaralı dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Adıyaman'da köylüler tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar köyünde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, yaralı halde bulunan dağ keçisini alarak Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra ait olduğu yaşam alanına tekrar bırakılacak. - ADIYAMAN