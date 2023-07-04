Üye Girişi
Haberler
Adıyaman'da Konteyner Kentte Elektrik Panosunda Yılan Bulundu

Adıyaman'da Konteyner Kentte Elektrik Panosunda Yılan Bulundu

Yaşam Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentte elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentin elektrik panosunda giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Yenikent Mahallesi TOKİ Konutları yakınındaki konteyner kentte elektrik panosunda yılan olduğunu fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Yaşam

Adıyaman İtfaiye Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title