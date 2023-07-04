Adıyaman'da Konteyner Kentte Elektrik Panosunda Yılan Bulundu
Yaşam Haberleri
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentte elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentin elektrik panosunda giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
Yenikent Mahallesi TOKİ Konutları yakınındaki konteyner kentte elektrik panosunda yılan olduğunu fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Yaşam