Adıyaman'da Kamyonun Çarptığı Yaya Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Remzi T. idaresindeki kamyon, 82. Yıl Yol Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Melike Şahin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan Melike Şahin yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralı Melike Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN