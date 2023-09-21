Adıyaman Belediyesi Refüj ve Kavşaklarda Bakım ve Peyzaj Çalışmaları Yapıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinin ana arterlerinde refüj ve kavşaklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları yapıyor. Kent estetiğini ve mimarisini ön planda tutan belediye, çalışmaların ardından refüjlere ağaç dikimi yaparak şehri güzelleştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri refüj ve kavşaklarda bakım, onarım ve peyzaj çalışmaları yapıyor.

Şehir merkezinin ana arterlerinde yol güzergahı boyunca başlayan refüj ve kavşaklarda onarım ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kent estetiğini ve mimarisini ön planda tutan Adıyaman Belediyesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından peyzaj çalışmaları yaparak şehri güzelleştirmeye devam ediyor. Zey ve Hastane Caddesi'nde devam eden çalışmaların ardından refüjlere ağaç dikimi yapılarak kentin üst yapı çalışmalarına da hız verildi. - ADIYAMAN