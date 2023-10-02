Adıyaman Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi, kış aylarına hazırlık amacıyla şehir genelinde mazgal temizliği çalışması yapıyor. Ekipler, hafta sonu da tam mesai yaparak çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kış ayına hazır olunacak şekilde çalışmalar devam ediyor.

Yurt genelinde yaşanan yoğun sağanak yağışın etkilerine hazırlık yapan Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde mazgal temizliği çalışması yapıyor.

Olumsuz tüm koşullara karşı hazırlıklı olan ekipler hafta boyunca şehir genelinde yürütülen mazgal temizleme çalışmalarına hafta sonu da tam mesai yaparak devam etti.

Adıyaman'ın daha iyi yerlere gelebilmesi için gece gündüz demeden çalışmalar yaptıklarını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyaman'ımızın çok daha ferah ve yaşanılabilir bir şehir olması için gece, gündüz, hafta sonu demeden durmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Ülke genelinde yoğun yağışlar şimdiden etkisini gösteriyor, bizde elimizden geldikçe en hazır olacağımız şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir genelinde tüm mazgallarımızda temizlik çalışması gerçekleştirdik ve daha da hazır olmak için gerekli tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN