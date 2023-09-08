Adana'nın Feke ilçesinde ahır yangınında 40 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında, 40 küçükbaş hayvan telef oldu. Feke Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde, Halil Fidan'a ait ahırda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.
Feke Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahırdaki 40 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam