Adana Kozan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Kozan'da Gökgöz Mahallesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen orman yangını kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam