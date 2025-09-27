İmam Hatip, Down Sendromlu Genci Umreye Götürdü

ADANA'nın Feke ilçesi Akoluk Mahallesi'nde görev yapan İmam Hatip Muhammet Doğaç, 5 yıl önce tanıştığı Down sendromlu Savaş Yavuz'ı umreye götürerek hayalini gerçekleştirdi.

Feke'ye 2021 yılında atanan Muhammet Doğaç, köyde görev yaptığı süre boyunca camiyi yalnızca ibadet mekanı olmaktan çıkarıp, sosyal hayatın merkezi haline getirdi. Eşiyle birlikte hayata geçirdiği 'Engelsiz Cami Projesi' ile engelli vatandaşların da cami ortamına dahil olmasını sağladı. Bu süreçte mahallenin sevilen isimlerinden, Down sendromlu Savaş Yavuz da camiye sık sık gelip gitmeye başladı. Yavuz, umreye gidip dönen imam Doğaç'a sarılarak kendisinin de umreye gitmeyi çok istediğini söyledi. Doğaç da Yavuz'a umre sözü verdi. Muhammet Doğaç'ın girişimiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl Down sendromlu Savaş Yavuz, umre kafilesine dahil edildi. Doğaç'ın eşlik ettiği Savaş Yavuz, umre yapıp tekrar Feke'ye döndü.

'SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK'

Mersin'in Mezitli ilçesine tayini çıkan Muhammet Doğaç, "Savaş'ın kutsal topraklara gitme hayalini öğrendiğimde ona söz verdim. Allah'a şükür ki bu sözümüzü yerine getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Bizleri birlikte umreye göndererek, bu hayali gerçeğe dönüştürdü" dedi.

Haber : Ali GÖKDAL – Kamera: ADANA,