Adana'da Yağmur Çocukları Sevindirdi

Adana'da etkili olan sağanak yağmur, bazı caddelerde su taşkınlarına neden oldu. Otoyolda yoğunluk oluşurken, bazı sürücüler araçlarını temizledi. Çocuklar ise yağmur altında dans edip oynayarak serinledi.

YAĞMUR, ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Adana'da etkili olan sağanak, bazı caddelerde su taşkınlarına neden oldu. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir pazar yerini su bastı. Otoyolda da yoğunluk oluşurken, bazı sürücüler sağanağı fırsat bilip, araçlarını temizledi. Bu arada bazı çocuklar, yağmur altında dans edip, oynarken; bazıları da bisiklet sürerek serinledi.