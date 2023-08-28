Adana'da yapılan uyarının ardından sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi ve maddi hasar meydana geldi.

Adana'da sağanak yağış: Kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi

ADANA - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Adana'da sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Adana'da aşırı sıcakların ardından bugün öğleden sonra önce yüksek kesimlerde başlayan sağanak yağış öğleden sonra kent merkezine ulaştı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Yağmurla birlikte etkili olan rüzgar ise Süleyman Demirel Bulvarında bir otomobilin üzerine ağacın devrilmesine neden oldu. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yağmur şehir merkezinde hale etkili oluyor.