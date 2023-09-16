Adana'da Otobüs Şoförlerine Trafikte İletişim ve Stres Yönetimi Eğitimi Verildi

ADANA'da trafikte sıkça yaşanan kavgalar nedeniyle otobüs şoförleri için 'İletişim teknikleri, öfke kontrolü ve stres yönetimi' eğitimi verildi. Sürücüler, trafikte sakin kalmanın yöntemlerini öğrendi. Psikolog Pelin Çoraklıoğlu, otobüs ve dolmuş şoförlerinin trafikteki kavgalarla sürekli karşı karşıya kaldığını belirterek, İnsanlar biriken stresleriyle toplu taşıma araçlarına biniyor. Bir kaza, yoğunluk veya en basiti etraftaki kötü bir koku bile trafikte kavga sebebi olabiliyor dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ortak çalışmasıyla düzenlenen 'İletişim teknikleri, öfke kontrolü ve stres yönetimi' eğitimine alanında uzman psikologlar ve otobüs şoförleri katıldı. Eğitimde ilk olarak psikologlar, yaptıkları sunumlarla gün içinde trafikte sürücülerin öfke kontrolünü nasıl sağlayacaklarına ve biriken stresi nasıl yöneteceklerine dair bilgiler verdi. Sürücüler, trafikte başlarından geçen olayları anlatarak yaşanan gerginliklerin sebeplerini aktardı. Özellikle yazın aşırı sıcakların etkili olduğu Adana'da gün içerisinde onlarca trafik kavgasının yaşandığına ve bu kavgaların çoğu zaman yaralama, hatta ölümle sonuçlandığına dikkat çekildi.

Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, Adana'da sıcağın da etkisiyle öfke ve stres yönetimi trafikte bazı zamanlar zor olabiliyor. Uzman arkadaşlarımız sürücülerimize gereken bilgileri aktardı dedi.

STRES TRAFİĞE YANSIYOR

Seminerde sunum yapan psikologlardan Pelin Çoraklıoğlu, özellikle trafikte yaşanan tartışmaların çoğunun muhatabı ya da tarafı olan toplu taşıma araçlarının sürücülerinin, iş hayatının stresli olduğuna değinerek, İnsanlar biriken stresleriyle toplu taşıma araçlarına biniyor. Bir kaza, yoğunluk veya en basiti etraftaki kötü bir koku bile trafikte kavga sebebi olabiliyor. Sürücülerimize, kriz anında nasıl hareket edileceğini, stresin nasıl kontrol altına alınabileceğini anlattık. Çünkü toplum içinde stresi en çok yaşayan ve öfkeyle en çok karşılaşan şoförlerimiz oluyor diye konuştu.

'POZİTİF OLMAZSAN BU MESLEĞİ YAPAMAZSIN'

Kentte 33 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Menduh Hemlik (51), işlerinin fıtratında zorluklar olduğunu ve yıllardır bu bilinçle mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Özellikle belediye otobüsü ile özel halk otobüsü ve dolmuş şoförleri arasında trafikte çekişme olduğunu kaydeden Hemlik, Çoğu kargaşa bu sebepten çıkıyor. Yol vermiyorlar, bizimle yarışıyorlar. Fakat ben artık bu durumu takmıyorum. Çünkü pozitif olmazsan, bu mesleği yapamazsın. Yılların verdiği tecrübeyle insanlarla iyi diyalog kurmayı öğrendim. İşe başladığım dönemde biraz gergin biriydim ama artık alıştım. Genç nesil biraz daha agresif olabiliyor. O sürücülere bir ağabeyleri olarak tavsiyem, trafikte sabırlı olmaları, karşıdaki kişiyi idare etmeleri ve yeri geldiğinde fedakar olmayı öğrenmeleridir dedi.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPARSAK KAVGALAR AZALIR'

Belediyede 14 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Senem Polatçı (49) ise Adana'nın zorlu trafiğine alıştığını ve mesleğini çok sevdiğini belirterek, İnsanları seviyorum. Otobüs kullanmayı seviyorum. O yüzden bana zor gelmiyor. İnsanlarla diyaloğu seviyorum. Trafikte tartışmalara şahit olduğum oluyor ancak bunların tamamı öfke kontrolüyle, kişilikle, işine saygısıyla alakalı sıkıntılardan kaynaklanıyor. Ben ise her gün güzel bir heyecanla işe geliyorum. İşimizi severek yaparsak kavgalar, tartışmalar azalır diye konuştu.