Adana'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Ağır Yaralandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikeleri devam ediyor.