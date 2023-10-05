Adana'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.A. idaresindeki 01 DFN 96 plakalı öğrenci taşıyan minibüsle Metin Kılıç yönetimindeki 01 EK 282 plakalı motosiklet, Modernevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda çarpıştı.
Motosikletten yola savrulan Kılıç ve kuzeni Mehmet Yılmaz ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç ile Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Metin Kılıç'ın paramedik olarak görev yaptığı öğrenildi.
Minibüs sürücüsü S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.