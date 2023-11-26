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Adana'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Oluşan Hasarlar

Adana'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İçme suyu borusunun patlamasıyla da yolda göçük meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, kent genelindeki su birikintilerini temizlemek için çalışma yürütüyor.