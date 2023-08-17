Adana'da Kamyonet Tıra Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Gökhan T. idaresindeki 01 ALF 362 plakalı tüp yüklü kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Halil A'nın kullandığı 01 D 0757 plakalı tıra çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gökhan T'nin kamyonet içerisinde sıkıştığını gören vatandaşlar yardım çağırdı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonetten çıkarılan Gökhan T, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mutlu Güney - Yaşam