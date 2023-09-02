Adana'da Kamyon Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon şarampole yuvarlandı ve şoför İrfan Özbek hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonun şoförü İrfan Özbek, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, İskenderun yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İrfan Özbek'in kontrolünü yitirdiği 33 AAU 568 plakalı kamyon, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonda sıkışan Özbek, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özbek'in öldüğü belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından İrfan Özbek'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.