Adana'da Kadın Peyzaj İşçileri Sıcak Havada Çalışmaya Devam Ediyor

ADANA'da belediyenin kadın peyzaj işçileri, güneş altında termometrelerin 50 dereceyi geçtiği havada zorlu mesailerini sürdürüyor. Sıkça mola veren işçiler, bol su içerek ve güneş kremi sürerek sıcağın etkisinden korunmaya çalışıyor.

Çukurova'da son günlerde kavurucu sıcaklar etkisini artırırken meslek gereği dışarıda çalışmak zorunda kalanlar bunaltıcı havada mesailerini sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı kadın peyzaj işçileri, güneş altında termometrelerin 50 dereceyi geçtiği havaya rağmen dikim ve çapa işlerine devam ediyor. Şapkalarını takıp çalışırken sık sık mola veren işçiler, mesaiden önce güneş kremi sürüp sıcağın etkisinden korunmaya çalışıyor. Kentteki parkları, refüjleri ve yeşillik alanları çiçeklerle süsleyen kadın işçiler, Adana sıcağında çalışmaya alıştıklarını söyledi.

Sıcak havada çalışmanın bir hayli zorlayıcı olduğunu söyleyen Zinet Badun (35) ise "Güneşin altında çalışmak zor ama mesai arkadaşlarımızla güzel bir iş ortamımız var. Dışarıdan gelenler Adana sıcağına isyan edebilir ama biz artık alıştık" diye konuştu.