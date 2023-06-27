Adana'da kaçan kurbanlık keçi çatıdan çatıya atladı

Sahibinin elinden kaçarak çatıdan çatıya atlayan kurbanlık keçi, Adana'da vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Keçi yakalama operasyonu bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ADANA'da sahibinin elinden kaçarak çatıdan çatıya atlayan kurbanlık keçi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Keçi yakalama operasyonu bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında sahibinin iple gezdirdiği keçi elinden kaçarak tek katlı bir prefabrik evin çatısına çıktı. Keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeyi beklerken keçiyi yakalamaya çalışan mahalleli, seferber oldu. Başka bir evin çatısına atlayan keçi, uzun uğraşlar sonucu bir vatandaş tarafından ipinden tutularak yakalandı. Vatandaşların mücadelesi başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çalışma sırasında mahallelinin diyalogları ve keçiyi yakalamak için birbirlerine verdikleri öneriler gülümsetti.