Üye Girişi
Haberler
Adana'da kaçan kurbanlık keçi çatıdan çatıya atladı

Adana'da kaçan kurbanlık keçi çatıdan çatıya atladı

Yaşam Haberleri

Sahibinin elinden kaçarak çatıdan çatıya atlayan kurbanlık keçi, Adana'da vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Keçi yakalama operasyonu bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ADANA'da sahibinin elinden kaçarak çatıdan çatıya atlayan kurbanlık keçi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Keçi yakalama operasyonu bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında sahibinin iple gezdirdiği keçi elinden kaçarak tek katlı bir prefabrik evin çatısına çıktı. Keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeyi beklerken keçiyi yakalamaya çalışan mahalleli, seferber oldu. Başka bir evin çatısına atlayan keçi, uzun uğraşlar sonucu bir vatandaş tarafından ipinden tutularak yakalandı. Vatandaşların mücadelesi başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çalışma sırasında mahallelinin diyalogları ve keçiyi yakalamak için birbirlerine verdikleri öneriler gülümsetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title