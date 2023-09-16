Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan'ın Kalkumaç mevkiinde bugün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 10 arazöz, 6 su tankı, 28 kara söndürme aracı ile yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar görürken, güvenlik güçleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA