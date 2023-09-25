Aç kalan tilki dağcıların kampına girdi
Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların kampına aç kalan bir tilki girdi. Tilki, dağcıların çadırına girerek yemeklerini yedi.
Aç kalan tilki dağcıların kampına girdi
AĞRI - Ağrı'da aç kalan bir tilki Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların kampına girdi.
Ağrı Dağı'nda dağcıların kurdukları kamplara giren tilki, çadırın açık olan kısmından girdi. O anlar Ağrı Dağı'nda yerel rehberlik yapan Cuma Saltık tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 3 bin 200 rakımda kamp kuran dağcıların yemek yapmak için ayırdıkları etleri yedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam