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Aç kalan tilki dağcıların kampına girdi

Yaşam Haberleri

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların kampına aç kalan bir tilki girdi. Tilki, dağcıların çadırına girerek yemeklerini yedi.

Aç kalan tilki dağcıların kampına girdi

AĞRI - Ağrı'da aç kalan bir tilki Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların kampına girdi.

Ağrı Dağı'nda dağcıların kurdukları kamplara giren tilki, çadırın açık olan kısmından girdi. O anlar Ağrı Dağı'nda yerel rehberlik yapan Cuma Saltık tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 3 bin 200 rakımda kamp kuran dağcıların yemek yapmak için ayırdıkları etleri yedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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