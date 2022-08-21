ABD'li çocuktan herkesi hayran bırakan hayat dersi! Ağzından çıkan her bir kelime müthiş

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir çocuğun sözleri sosyal medyada viral oldu. Çocuk, videoda, "Çocuğun biri ucuz marka ayakkabı giydiğim için benimle dalga geçti. Ama ben o ayakkabıları seviyorum, ben de ona ayağımda ne olduğunun değil, kafamın içinde ne olduğunun önemli olduğunu söyledim" ifadelerini kullanıyor.

ABD'de yaşayan bir çocuğun videosu, sosyal medyada gün boyunca elden ele dolaştı. Başka bir çocuğun ayakkabılarını eleştirdiğini ifade eden siyahi çocuk, "Çocuğun biri ucuz marka ayakkabı giydiğim için benimle dalga geçti. Şimdi size materyalist biri olmadığımı söylemek istiyorum. Bunları giyiyorum, çünkü rengini seviyorum" dedi.

"AYAĞIMIN İÇİNDE DEĞİL, KAFAMIN İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİ"

Siyahi çocuk, videoda sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Evet günümüzde popüler bir marka olmayabilir. Ben bunları seviyorum. Ben de çocuğa aynen şunları söyledim. Ayağımda ne olduğu önemli değil, kafamın içinde ne olduğu önemlidir dostum.

"ÇOCUKLARINIZI MARKA BAĞIMLISI OLARAK YETİŞTİRMEYİN"

Önemli olan bildiklerin, hayatta bilgi veren şeylerdir. 20 yıl sonra bu ayakkabılar ayağımda bile olmayacak. Önemli olan başka birine ilham verebilmektir. O yüzden ailelere sesleniyorum, çocuklarınızı markaya önem veren bireyler olarak yetiştirmeyin. Çünkü marka kıyafetleri olmadığı zaman çok zorlanırlar. "