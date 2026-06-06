90 yaşındaki Kemal Gökduman, dizlerinde protez olan güvercine sahip çıkıyor

İZMİR'de yalnız yaşayan ve dizlerinde protez olan Kemal Gökduman (90), yaklaşık 4 yıldır her gün aynı saatlerde balkonuna gelen ve alt gagasının bir kısmını kaybettiği için beslenmekte zorlanan güvercine sahip çıkıyor. Gökduman, 'Sakat' adını verdiği güvercini, beyaz nohutla beslediğini belirterek, "Her gün mutlaka saat 13.00'te gelir. Hatta günde 2 kez gelmeye başladı. Ona çok alıştım ve çok seviyorum. Oğlum beni götürmek istiyor ama aç kalır diye bırakıp gitmek istemiyorum" dedi.

Kentte yaşayan ve tornacı olarak çalıştığı iş yerinden 1986 yılında emekli olan Kemal Gökduman, sağlık sorunları nedeniyle yıllardır evinden çıkamıyor. Dizlerinde protez olan ve 23 yıl önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybeden Gökduman, gününün çoğunu evinin balkonunda geçiriyor. Gökduman, 4 yıl önce alt gagasının bir kısmını kaybeden güvercini beyaz nohutla beslediğini belirterek, "Yaklaşık 5 seneden beri kuşları besliyorum ama Sakat yaklaşık 4 senedir balkonuma geliyor. Elimle besliyorum. Bir alüminyum maşrapa var, içine beyaz nohut koyuyorum, onu yiyor. Her gün mutlaka saat 13.00'te gelir. Hatta günde iki kez gelmeye başladı. Ona çok alıştım ve çok seviyorum. Rahatsızlığım nedeniyle dışarı çıkamadığım için bana arkadaşlık ediyor. Oğlum alıp götürmek istiyor ama aç kalır diye onu bırakıp bir yere gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'BUĞDAY YERKEN ÇOK ZORLANIYOR'

Alt gagasının olmaması nedeniyle güvercinin beslenmekte güçlük çektiğini söyleyen Gökduman, kuşun yaşam mücadelesine yıllardır tanıklık ettiğini anlatarak, "Buğdayın fiyatı nohuta göre uygun ama Sakat gagasından dolayı buğday yiyemediği için nohut alıyorum. Beyaz nohutun kilosu 200 lira. Bir torba da buğday aldım, ona da 100 lira verdim ama buğday yerken çok zorlanıyor. İçi buğday dolu olan plastiğin içine giriyor. Artık 10 tane vuruyorsa belki 1 tane kapıyor. Çünkü alt gagası yok. Elimden de yiyemiyor buğdayı. Ancak içine girdiği zaman belki 8-10 tane, belki 15 tane vuruyor ama çoğunu yutamıyor. Ben olmasam ölürdü. Kimseye gitmez" ifadelerini kullandı.

Gökduman, güvercinle arasında güçlü bağ oluştuğunu dile getirerek, "Seviyorum onu. 'Ah cici' diyorum. 'Büyüdün, tüylerin de büyüdü' diyorum. Her gün gelir. Yüzde 100 geliyor. Hatta iki sefer geliyor. Ben de ona alıştım inanın. Kaç senedir dışarı çıkamıyorum rahatsızlığım yüzünden. Oğlanın arabası var, beni alır götürür ama gidecek yerlere gitmiyorum. Bu kuş aç kalmasın diye bekliyorum. Adını 'Sakat' koydum. Soyadı da Gökduman" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı