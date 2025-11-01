Haberler

9 Yaşındaki Öğrenci Aslıhan Karakurt, Filistin İçin Kitap Yazdı

Güncelleme:
Bursa'da ilkokul öğrencisi Aslıhan Karakurt, Gazze'deki katliamdan etkilenerek yazdığı 'SAMİRA Filistin'e Dönmek İsteyen Kız' isimli kitabını İnegöl Kitap Fuarı'nda satışa sundu. Kitaptan elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacak.

BURSA'da ilkokul öğrencisi Aslıhan Karakurt (9), İsrail'in Gazze katliamından etkilenerek kaleme aldığı 'SAMİRA Filistin'e Dönmek İsteyen Kız' isimli kitabını İnegöl Kitap Fuarı'nda satışa sundu. Aslıhan, resimlerini de çizip boyadığı 24 sayfalık hikaye kitabının satışından elde edeceği geliri, Filistin'e bağışlayacak.

İnegöl ilçesinde eğitim veren Vehbi Koç İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aslıhan Karakurt, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kalemiyle dikkat çekerek, farkındalık yarattı. Karakurt, Gazze katliamını, Filistinli çocukların dilinden kaleme döküp, hikaye haline getirdi. 1'inci sınıfta yazdığı 'Minik Çocuk Çöpleri Toparlıyor' adlı kitabı ile yazarlığa adım atan Aslıhan Karakurt, geçen yıl da Gazze yararına bir dergi hazırladı. Annesi Özlem Karakurt (45) ve babası Ersin Karakurt'un (47) desteğiyle hazırlayarak 'Hanzala Bir Gün Yüzünü Dönecek' adını verdiği, çizimlerden oluşan dergisi, bir hayırsever tarafından bastırılarak satışa sunulan Aslıhan Karakurt, elde ettiği 40 bin TL'yi Gazze'ye gönderilmek üzere Kızılay İnegöl Şubesi'ne teslim etti.

KİTABA BÜYÜK İLGİ

Küçük yazarın 3'üncü kitabı, İnegöl'de bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Kitap Günleri Fuarı'nda satışa sunuldu. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Filistinli Samira isimli kız çocuğunun, sığındığı ülkede gittiği okulda, ülkesini ve yaşadıklarını anlatmasını konu alan 24 sayfalık kitabı 10 günde yazan Aslıhan, kitaptaki resimleri de kendisi çizip boyadı. Aslıhan'ın kendi el yazısıyla 200 adet basılıp, satışa sunulan kitap, fuarda büyük ilgi gördü.

'PARASINI FİLİSTİN'E GÖNDERECEĞİM'

Aslıhan Karakurt, "Ben bu kitabı Filistin için yazdım. Bu benim ikinci kitabım. Hikayemde, savaş nedeniyle başka bir yere taşınmak zorunda kalan bir çocuğun, okulda Filistin'i anlatmasını konu aldım. Kitabımı fuarda satışa sunuyorum. Hepinizi bekliyorum, sattıktan sonra parasını Filistin'e göndereceğim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
