4. kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 98 yaşındaki Kemal Yücel henüz belirlenmeyen bir sebeple 4. kattan aşağı düştü. Durumu fark eden aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra savcı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Yücel'in cesedi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.