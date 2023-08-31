30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü'nde Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Beylikdüzü'nde büyük coşkuyla kutlandı. Aynı zamanda Beylikdüzü Belediyesi'nin 10'uncusunu düzenlediği Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın da başlangıcının yapıldığı 30 Ağustos kortejinde, binlerce kişi marşlar eşliğinde yürüdü. Kortejin ardından pop müziğin sevilen ismi Buray, sevilen şarkılarını Beylikdüzü için seslendirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 101. yıl dönümü, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, akşam da kortej yürüyüşü ile devam etti. Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın başlangıcının da yapıldığı kortejde binlerce kişi, ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık'ın yanı sıra ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve binlerce kişinin katıldığı korteje ilçe sakinleri de evlerinden bayraklarıyla destek verdi. Beylik Pazar Alanı'nda başlayıp Cumhuriyet Etkinlik Alanı'nda son bulan yürüyüş boyunca farklı noktalardaki meşale ve balon şovlarıyla da adeta görsel bir şölen yaşandı.

"VATANIMIZDAN, BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN, BARIŞ VE KARDEŞLİKTEN, ATATÜRK'TEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

30 Ağustos'un tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Şüphesiz her milletin tarihi kendisi için değerli. Ancak Türk milletinin bir farkı var. Bizim tüm iniş çıkışlarımıza rağmen tarihe kazıdığımız bir inadımız var. Şartlar ne olursa olsun; biz hep barışın, sevginin, dayanışmanın tohumlarını inatla ekeceğiz; vatanımızdan, bağımsızlığımızdan, barış ve kardeşlikten, Atatürk'ten asla vazgeçmeyeceğiz. Zaferin 101. Cumhuriyet'in 100. yılında; mutlu bir millet olmak için attığımız büyük-küçük her adımı zafer sayacağız. Bizler Beylikdüzü'nde kin ve nefret söylemlerini, kutuplaşmayı, ayrımcılığı barındırmamaya niyetliyiz. Bizim en büyük vazifemiz; insani evrensel değerler çerçevesinde, hak, hukuk, adalet ortak paydasında buluşarak barışı sürekli kılmaktır" diye konuştu.

BURAY, PERFORMANSIYLA HAYRAN BIRAKTI

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın ilk gününde sahne alan Buray, performansıyla Beylikdüzü halkını hayran bıraktı. Alanı dolduran kalabalık, sevilen ismin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli saatler geçirdi. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık sanatçıyı tebrik ederek çiçek ve plaket takdiminde bulundu.