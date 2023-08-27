Erzincan'da Munzur Dağları'na çıkan gurbetçiler, yaz tatilini geçirmek için Yedigöller'e gitti. 3 bin rakımda bulunan gölde serinleyen gurbetçiler, sıcak havadan kaçarak keyifli anlar yaşadı.

3 bin rakımda bulunan gölün soğuk suyunda serinlediler

ERZİNCAN - Aşırı sıcak havanın etkili olduğu Erzincan'da Munzur Dağları'na çıkan gurbetçiler 3 bin rakımda bulunan Yedigöller'de serinledi.

Yurtdışında yaşayan Özkan Polat ve Fikret Polat yaz tatilini geçirmek için Erzincan'a geldi. Erzincan'da merak edip gitmek istedikleri yerlerden biri de Munzur Dağları'nın zirvesinde bulunan Yedigöller oldu. Erzincan merkezde 40 derece sıcak hava etkili olurken 3 bin rakımda sıcaklık 20 dereceye kadar düştü. Sıcak havadan kaçıp Munzur Dağı'nda bulunan Yedigöller'de soğuk suya girerek serinleyen gurbetçiler o anların keyfini çıkardı.