29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Demet Akalın Konseriyle Sona Erdi

OSMANİYE Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği, Türk pop müziğinin sevilen ismi Demet Akalın'ın konseriyle sona erdi.

'Çocuk gülerse şenlik olur' sloganı ve 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenliklerin final programı, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın coşkulu konseriyle başladı. Yumurta, çuval, çember çevirme, koca ayak, kısa mesafe ve baba-çocuk yarışmaları renkli anlara sahne oldu. Dereceye giren çocuklara ödüllerini Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ve protokol üyeleri verdi.

Finalde sahne alan Demet Akalın, hit şarkılarıyla Zorkun Yaylası'nda coşku dolu anlar yaşattı. Yüzlerce Osmaniyeli, müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gün geçirdi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, şenliklerin önemine değinerek, "Osmaniye'miz yayla turizminde tarihi günler yaşıyor. Gelenekten gelen bu şenliği, Türkiye Yüzyılı'nda daha donanımlı hale getirerek çocuklarımıza güzel hasletleri, etik ve değerleri aktarıyoruz. 2025 yılı aynı zamanda 'Aile Yılı' olduğu için aileler çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdi. Burada hem geçmişin güzel değerlerini hem de birlikte yaşama ve oyun oynama kültürünü veriyoruz. Ayrıca Zorkun Yaylamızda yeni sosyal tesisimizi ve Alhanlı'da otoyol bağlantımızı açtık. Hizmetle iç içe, dolu dolu sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Osmaniye'mize hayırlı olsun" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/Osmaniye,