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Epilepsi krizi geçiren kişi pencereden düştü

Epilepsi krizi geçiren kişi pencereden düştü

Yaşam Haberleri

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, epilepsi krizi geçirdiği sırada 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Yaşar B. (48), ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, epilepsi krizi geçirdiği sırada 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Yaşar B. (48), ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Göztepe'de meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Yaşar B., iddiaya göre, evinde epilepsi krizi geçirdi. Yaşar B., kriz sırasında dengesini kaybedip pencereden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen ve başını beton zemine çarpan Yaşar B., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yaşar B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Yaşam

Epilepsi Ereğli Müftü Yaşam Haberler

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