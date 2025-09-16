142 Saka Kuşu Yeniden Doğaya Salındı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Kütahya'nın Gediz ilçesinde ele geçirilen 142 saka kuşunun yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Gediz ilçesi Çukurören köyünde, ağ ile saka kuşu yakalandığı yönünde gelen ihbar üzerine ekiplerimiz, kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçti. Şahıs yakalanırken, kafes içinde 142 adet saka kuşu, kuşları yakalamak amacıyla kullanılan 1 adet ağ ve 2 adet ses cihazı ele geçirildi. Şahıs hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten dolayı idari işlem uygulandı. 142 saka kuşu, kolluk kuvvetlerimizle birlikte yeniden doğaya salındı. Yaban hayatını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. Çokçetin paylaşımında ayrıca kuşların doğaya salındığı görüntülere yer verdi.