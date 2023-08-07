Rize'de 1 kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve 14 gün sonra yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı. Sarı için bugün Rize merkezdeki Sahil Camii'nde cenaze namazı kılındı.

14 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

RİZE - Rize'de 1 kişinin öldürüldüğü bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve 14 gün sonra yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 24 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Teyzesinin ev sahibi olan Mücahit K. tarafından bıçaklanan Halil İbrahim Ak hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 14 gündür yaşam mücadelesi veren Sarı, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı için bugün Rize merkezdeki Sahil Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı, Çaykur Rizespor yönetimi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Gencin cenazesi merkeze bağlı Pazarköy köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.