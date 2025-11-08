Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki bir çocuk, bir düğünde tartıştığı 16 yaşındaki genci ve müdahale eden dedesini silahla vurdu. 60 yaşındaki dede Servet Macit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 9 ayrı suç kaydı bulunan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 13 yaşındaki bir çocuk, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki bir genci dövdü ve silahla vurdu.
- Aynı çocuk, olaya müdahale eden 60 yaşındaki Servet Macit'i öldürdü ve torununu yaraladı.
- Çocuğun suç dosyasında 9 ayrı kayıt bulunuyor ve mahkemece tutuklandı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki genci silahla vurdu, olaya müdahale eden dedesini ise öldürdü. Suç dosyasında 9 ayrı kayıt bulunan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MAHALLE DÜĞÜNÜNDE BAŞLAYAN KAVGA KANA BULANDI
Star Haber'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, mahallede düzenlenen bir düğüne gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Tartıştığı 16 yaşındaki bir genci döven zanlı, bununla da yetinmedi.
Düğünde bulunan 60 yaşındaki Servet Macit, torununa zorbalık yapan çocuğu uyarmak istedi. Ancak uyarının ardından zanlı, belindeki silahı çıkararak hem dede Servet Macit'e hem de torununa kurşun yağdırdı.
DEDE HAYATINI KAYBETTİ, TORUN TEDAVİ ALTINDA
Ağır yaralanan Servet Macit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan torununun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırı sırasında ateşlenen kurşunlardan biri de yakındaki bir iş yerine isabet etti.
9 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 13 yaşındaki saldırganın, daha önce 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü tespit edildi. Gözaltına alınan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, saldırganın ağabeyinin de cinayet suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Star Haber