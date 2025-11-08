Haberler

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 yaşındaki bir çocuk, bir düğünde tartıştığı 16 yaşındaki genci ve müdahale eden dedesini silahla vurdu. 60 yaşındaki dede Servet Macit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 9 ayrı suç kaydı bulunan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • 13 yaşındaki bir çocuk, İstanbul Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki bir genci dövdü ve silahla vurdu.
  • Aynı çocuk, olaya müdahale eden 60 yaşındaki Servet Macit'i öldürdü ve torununu yaraladı.
  • Çocuğun suç dosyasında 9 ayrı kayıt bulunuyor ve mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki genci silahla vurdu, olaya müdahale eden dedesini ise öldürdü. Suç dosyasında 9 ayrı kayıt bulunan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHALLE DÜĞÜNÜNDE BAŞLAYAN KAVGA KANA BULANDI

Star Haber'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz pazartesi günü Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, mahallede düzenlenen bir düğüne gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Tartıştığı 16 yaşındaki bir genci döven zanlı, bununla da yetinmedi.

Düğünde bulunan 60 yaşındaki Servet Macit, torununa zorbalık yapan çocuğu uyarmak istedi. Ancak uyarının ardından zanlı, belindeki silahı çıkararak hem dede Servet Macit'e hem de torununa kurşun yağdırdı.

DEDE HAYATINI KAYBETTİ, TORUN TEDAVİ ALTINDA

Ağır yaralanan Servet Macit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan torununun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırı sırasında ateşlenen kurşunlardan biri de yakındaki bir iş yerine isabet etti.

9 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 13 yaşındaki saldırganın, daha önce 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü tespit edildi. Gözaltına alınan çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, saldırganın ağabeyinin de cinayet suçundan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Star Haber

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYorumsuz:

Toplum yararı için yok edimesi gerek..

Yorum Beğen242
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

sende bu ülkeyi yöneten kişi oldu sürece zor o dedigin silahlanmak serbest türkiyede adamlar yıllardır ülkeyi katil yuvasına cevirdi adaleti bitirirsen olacagı bu.

yanıt46
yanıt24
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Aa tutuklanmış çok şaşırdim

yanıt25
yanıt0
Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

Bunun sebebi Türk dizileridir özellikle sıfır 1 denen dizi daha sonra benzerleri türedi daha sonra elit medyada buna katıldı çukur içerde gaddar eşref ruya benzerleri

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

alakası bile yok adaleti bitirmeselerdi okulda egitim duzgun olsaydı dogruyu anlatma dersi olsaydı misal bu kadar olmazdı .

yanıt21
yanıt31
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Hayır kardeşim bunun sebebi cehalettir. Biz farklı diziler mi izliyoruz.

yanıt10
yanıt7
Haber Yorumları8zp6zktxj8:

sorun bakalım memleketi neresi, anladınız siz onu ... aile aile aile önemliiiiiiii

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarpoon:

yakında millet kendi adaletini kendi vermeye başlar, az kaldı.. Bu hükümet suçu teşvik ediyor mağdur acısıyla kalıyor. Mahkeme i Kübra da bu yapılanların hepsinden hesap verecek hükümet

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
