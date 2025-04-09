13 Nisan'daki dolunay ünlüleri ve siyasetçileri etkileyebilir!

Astrolog Aysun Koç, 13 Nisan'da Terazi burcunda gerçekleşecek dolunayın detaylarını Haberler.com izleyicileriyle paylaştı. Koç'a göre, dolunayın etkisi sadece bireysel değil, toplumsal olarak da önemli sonuçlar doğurabilir.

"ÜNLÜLER VE SİYASİLER ÖN PLANDA OLACAK"

Aysun Koç, 13 Nisan saat 03.22'de Terazi burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek dolunayın, "elitler ve seçkinlerle" ilgili bir derece olduğunu belirterek, "Bu dolunay, aynı zamanda hükümet yetkilileri, kaymakam, vali, bakan ve milletvekilleriyle ilgili olayların da gündeme geleceğini gösteriyor" dedi. Koç, bazı ünlülerin ve siyasilerin hayatını kaybedebileceğini ve bu etkinin şimdiden hissedilmeye başlandığını vurguladı.

"HUKUKİ KARARLAR VE İLİŞKİLER NETLEŞECEK"

Dolunayın Terazi burcunda gerçekleşmesinin özellikle hukuk, adalet, ortaklık ve evlilik konularını da tetikleyeceğini söyleyen Koç, "Bazı olaylar kesine erecek, hukuksal kararlarda netlik kazanacak. Özellikle kamu çalışanlarıyla ilgili üzücü haberler gelebilir" ifadelerini kullandı. Koç ayrıca bu dolunayla birlikte uzun süredir çaba gösteren bazı kişilerin bir anda ün kazanabileceğini dile getirdi.

"İLİŞKİLERDE TEMKİNLİ OLUNMALI"

Venüs'ün durağan pozisyonda olması nedeniyle ikili ilişkilerde sorunların devam edebileceğini belirten Koç, "Bir anda başlayan ilişkiler uzun vadeli olmayabilir. 14 Nisan'da Venüs retrosu bitiyor, 15 Nisan'dan sonra ilişkilerde iyileşme başlayabilir. Ancak yine de aceleci kararlar vermemek gerekiyor" dedi. Koç, dolunaydan en çok etkilenecek burçların Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç olduğunu; İkizler, Kova, Yengeç ve Balık burçlarının ise daha şanslı etkiler alacağını söyledi.