12 yaşındaki Zeynep Sut'un cenazesi toprağa verildi
Mardin'in Derik ilçesinde ailesi tarafından otomobilde bulunan Zeynep Sut'un otopsi işlemleri tamamlanarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Derik ilçesinde ailesi tarafından dere yatağına düştüğü ihbarı yapılan, bölgeye giden jandarma ekiplerince otomobilde battaniyeye sarılı cansız bedeni bulunan Zeynep Sut'un (12), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sona erdi. Yakınlarına teslim edilen Zeynep'in cenazesi, kırsal Akçay Mahallesi'ne bağlı Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Salih KESKİN-Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam