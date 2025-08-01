11 Yaşındaki Aras Kayretli'nin Temizlik Hareketi Büyüyor

MERSİN'in Mezitli ilçesinde sosyal medyada 'Takipçim kadar çöp topluyorum' sloganıyla temizlik hareketi başlatan 11 yaşındaki Aras Kayretli, 493 bin takipçiye ulaştı.

Mezitli'de ortaokul öğrencisi Aras Kayretli'nin sosyal medyada 'Takipçim kadar çöp topluyorum' diyerek başlattığı video akımı, kısa sürede ilgi topladı. 493 bin takipçiye ulaşan Aras'ın videosunda sıkça ilçede doğayı temiz tutmanın önemine değinmesi, çevreye olan duyarlılığıyla takdir topladı. Kayretli'nin farkındalık hareketi, siyasetçilerden ünlü isimlere kadar birçok kişi tarafından desteklendi.

'TEMİZ BİR MEZİTLİ İÇİN EL ELE VERDİK'

Artan takipçi sayısıyla birlikte daha fazla çöp toplamayı hedefleyen Aras, kendisine destek veren Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Taşkıran Sahili'nde temizlik yaptı. Kayretli, "Bugün takipçi sayım arttığı için belediye ekiplerini çağırdım. Birlikte sahilimizi temizliyoruz. Belediye çalışanı ağabeylerimiz sabah 04.00'te uyanıp temizliğe başlıyorlar. Temiz bir Mezitli için el ele verdik. Tüm ekiplere ve başkanımıza teşekkür ederim" dedi.